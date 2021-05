L’ex tronista Sophie Codegoni ha creato un reel con quattro cambi look decisamente sensuali: vedere per credere, fan in delirio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

La ventenne Sophie Codegoni è nota al pubblico per essere stata una tronista del dating show di Canale Cinque “Uomini e Donne” dove dopo un percorso travagliato ha scelto il suo Matteo Ranieri. I due però poco dopo si sono lasciati per via di profonde differenze caratteriali.

Sophie è originaria di Riccione dove suo padre è titolare di uno dei locali più in voga di Corso Como, celebre via della movida meneghina.

Spesso criticata per la sua bellezza fin troppo ritoccata da interventi e filtri social, Sophie però non smette di sedurre i suoi 422mila follower che la seguono con piacere sui social.

NON PERDERTI -> “Lo specchio non tradisce” Nunzia De Girolamo tutta di rosso passione: magica! – FOTO

Sophie Codegoni ipnotizza nella sua passerella: quattro cambi look micidiali

Per vederla, clicca Successivo