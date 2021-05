Chiara Biasi ha illuminato il mondo dei social network condividendo una fotografia in cui indossa un bikini che copre ben poco: che décolleté.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Chiara Biasi è una delle influencer di maggiore successo in Italia: la classe 1990 vanta ben 2,7 milioni di followers su Instagram. La nativa di Pordenone è in particolare una fashion blogger: i suoi consigli di moda e i suo outfit spaziali entusiasmano sempre i tantissimi seguaci e ammiratori.

Chiara ha trascorso lo scorso weekend in compagnia delle altre influencer di successo, Chiara Ferragni e Veronica Ferraro. Le donne hanno condiviso il fine settimana in una villa a Siena per festeggiare il compleanno della moglie di Fedez. La Biasi, in ogni modo, ha regalato una perla sul web ai suoi seguaci: la friulana indossa un costumino mostruoso che mette in risalto le sue curve da infarto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “In quanti hanno zoomato?”, Soleil Stasi in costume fa salire la temperatura – FOTO

Chiara Biasi favolosa, il bikini copre poco: che décolleté

Per vederla, vai su successivo.