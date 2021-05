Ventenne aggredisce una prostituta e il padre lo difende dicendo che ne avrebbe voluto una più giovane. Ragazzo condannato.

Un ragazzo del bresciano ha aggredito una prostituta e viene difeso dal padre: “Ne avrebbe voluto una più giovane”.

Il ventenne è accusato di aver aggredito e poi rapinato una prostituta rumena, i due dopo aver consumato non si sarebbero accordati sul prezzo così lui l’ha colpita procurandole lievi ferite medicate al pronto soccorso.

L’aggressione è costata al giovane 3 anni e 7 mesi di carcere.

Aggredisce una prostituta e scappa, ventenne condannato

A riportare la notizia è Il Giorno, il padre del ragazzo incriminato ha provato a difenderlo dicendo che il figlio avrebbe compito quel gesto perché si sarebbe sentito raggirato: “Mio figlio si aspettava una donna più giovane, quando l’ha vista l’ha rifiutata, così lei ha preteso di essere pagata 100 euro per il disturbo. A quanto ne so, lui ha pagato ma poi lei ha preteso altri soldi. Allora l’ha strattonata e buttata fuori casa, non aggredita”.

Secondo l’accusa la donna è stata aggredita, picchiata e minacciata. Dalle indagini è emerso che il giovane ha dei precedenti per schiamazzi e l’aggressione alla prostituta rumena gli è costato il carcere per 3 anni e 7 mesi.

La condanna è arrivata solo ora ma i fatti risalgono al 2019 e il ventenne aveva solo 18 anni.