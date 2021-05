Tommaso Zorzi, la verità sul flirt con il ballerino: “C’è qualcosa che dovete sapere”

Tommaso Zorzi, paparazzato da Chi con un ex ballerino di Amici, ha voluto fornire delle delucidazioni ai suoi followers: ecco cosa ha detto in merito alla sua vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

I giornali, da settimane, sono alle calcagna di Tommaso Zorzi, che è senza dubbio l’uomo del momento. L’opinionista dell’Isola dei Famosi, che si sta mettendo alla prova anche come conduttore de “Il Punto Z”, viene pedinato costantemente dai paparazzi, che cercano di ricavare quante più informazioni possibili sulla sua vita privata.

Di recente, il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti che ritraggono l’influencer in compagnia di Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici 2020. I due, immortalati in atteggiamenti intimi che hanno immediatamente destato l’attenzione dei followers, si tenevano per mano. L’opinionista, sommerso di domande, non ha potuto evitare di rispondere.

NON PERDERTI ANCHE —> Michele Morrone, è polemica per le frasi su Belen: tutti lo attaccano

Tommaso Zorzi, la verità sul flirt con l’ex ballerino di Amici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

NON PERDERTI ANCHE —> Tommaso Zorzi distrutto dalle critiche: “La prossima volta non si permetterà”

Di fronte alle insistenti domande dei followers, Tommaso Zorzi ha voluto chiarire una volta per tutte il suo flirt con Tommaso Stanzani. Quest’ultimo è un ex ballerino di Amici 2020, nei confronti del quale il conduttore aveva già espresso degli apprezzamenti. Attraverso delle Instagram stories, l’influencer ha voluto fugare ogni dubbio.

“La mia vita privata è solo mia. Se esco sui giornali è perché vengo fotografato, non sono io a chiamare i paparazzi“, ha esordito Zorzi, stroncando la polemica sul nascere. Moltissimi utenti, infatti, lo hanno accusato di essersi accordato con i paparazzi al fine di guadagnarsi le copertine dei giornali.

NON PERDERTI ANCHE —> Tommaso Zorzi, arriva lo straziante annuncio: siamo senza parole

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

“Se ci sarà qualcosa da sapere, quando sarò serio e sicuro, sarete i primi“, ha chiosato l’influencer, che per ora non ha né smentito né confermato il flirt. Solo il tempo potrà soddisfare la curiosità dei fan.