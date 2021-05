Dramma in autogrill: camionista ritrovato morto

Un camionista di 53 anni è morto dopo essere stato colpito presumibilmente da un malore mentre riposava all’autogrill di Teano Ovest (Caserta).

Choc in un autogrill di Teano, dove durante la scorsa notte un uomo è stato ritrovato esanime. Si tratta di un camionista di 53 anni residente a Casalnuovo. Lanciato l’allarme, presso la stazione di servizio, sita lungo l’autostrada A1 in direzione Napoli, sono arrivati i soccorsi che hanno constatato il decesso del 53enne, sopraggiunto presumibilmente a causa di un malore che lo avrebbe colto mentre si riposava in autogrill. Intervenuta anche la polizia stradale che ha avviato gli accertamenti del caso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Malore in azienda: imprenditore muore davanti ai suoi operai

Caserta, malore mentre riposa in autogrill: camionista trovato morto nella notte

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Travolto da un’auto in strada: morto bambino di soli 7 anni

Durante la scorsa notte, tra martedì 11 e mercoledì 12 maggio, un uomo è stato ritrovato senza vita all’interno dell’autogrill di Teano Ovest, lungo l’autostrada A1 in direzione Napoli. L’uomo è un camionista di 53 anni residente a Casalnuovo. Secondo quanto riportano varie fonti locali, tra cui la redazione del sito Il Fatto Vesuviano, il camionista si era fermato nell’area di sosta per riposare qualche ora. Notando l’uomo privo di vita, alcuni presenti hanno provato a soccorrerlo ed hanno lanciato l’allarme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Cuoca della mensa violentata a scuola in pieno giorno: a Roma è caccia all’uomo

Presso l’autogrill è arrivata l’equipe medica del 118 che ha provato immediatamente a rianimare il 53enne, ma ogni tentativo è risultato vano. I soccorritori alla fine si sono arresi ed hanno dichiarato il decesso dell’uomo sul posto. Pare, dai primi riscontri, come scrive Il Fatto Vesuviano, che a causare la morte possa essere stato un malore improvviso che ha colto il camionista mentre si riposava.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Oltre allo staff sanitario, sul luogo della tragedia sono arrivati anche glia agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord che ha provveduto agli accertamenti del caso. Al momento le indagini sono in corso e, scrive Il Fatto Vesuviano, è stato aperto un fascicolo dalla Procura. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che a breve potrebbe concedere il nullaosta per la restituzione ai familiari.