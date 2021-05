Uomini e Donne, la scelta di Isabella: scoppia il caos in studio. Nel programma è nato un nuovo triangolo formato da lei, Aldo e Gemma Galgani

Oggi a Uomini e Donne c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Gemma Galgani ha visto Aldo cominciare ad uscire con Isabella e si è ingelosita, motivo per cui ha capito di provare qualcosa di molto più profondo per il suo corteggiatore. Così è nato un triangolo interessante, in cui Isabella si è ritrovata coinvolta senza il suo volere, perché pensava che con Gemma fosse finita per sempre.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Uomini e Donne, Isabella: “Con Aldo? Io mi faccio da parte”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Quando Isabella si è ritrovata in questa situazione, ha deciso di fare qualcosa che ha spiazzato tutti. “Mi tiro indietro per lasciare spazio ad Aldo e Gemma per capire cosa provano“, detto questo è andata a sedersi al suo posto per lasciarli da soli. Aldo e Gemma a questo punto si sono lasciati andare ad un ballo e si sono scambiati anche diversi baci con la mascherina. Insomma, le cose sembrano andare a gonfie vele tra di loro, ma bisogna vedere quanto durerà.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a Uo m i n i e D o n n e (@uominiedonne)

Isabella ha ricevuto tantissimi complimenti per la scelta che ha compiuto, mentre Tina ha attaccato duramente Gemma per aver portato la dama a prendere questa estrema decisione.