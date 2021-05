Vanessa Incontrada in copertina è un sogno: la FOTO fa impazzire

Vanessa Incontrada regala uno scatto meraviglioso. Sulla copertina di una nota rivista si mostra in tutta la sua bellezza: braccia incrociate e sguardo ammaliante.

Chioma ramata, lentiggini deliziose e sorriso disarmante. La bellezza di Vanessa Incontrada è devastante. Un’icona di stile e di self confidence, nessuno come lei ha saputo diffondere un messaggio tanto positivo e incoraggiante sull’accettazione del proprio corpo.

Certo perché Vanessa si è battuta con tutta sé stessa contro il body shaming, diventando la paladina di tante donne che lottano contro chi prende di mira i difetti fisici del popolo femminile.

Il fenomeno, si sa, è pericoloso: in tanti – donne ma anche uomini – soffrono per il proprio aspetto fisico, a causa di anni di bullismo e prese in giro.

Anche Vanessa, spesso, è stata criticata per il cambiamento del suo corpo, dovuto alla gravidanza. Ma la bellissima attrice non si è di certo fatta scoraggiare dagli haters!

Al contrario, la sua risposta è stata uno scatto, in cui è lasciata ritrarre completamente senza veli risaltando le sue forme giunoniche e generose.

Per continuare clicca su successivo.