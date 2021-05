“Ti sei liberata?” il nuovo look di Elenoire Casalegno incuriosisce – FOTO

Elenoire Casalegno cambia e lo mostra orgogliosa ai suoi follower su Instagram. Il risultato piace molto: acclamazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Elenoire Casalegno, 45 anni il prossimo 28 maggio, piace come quando era una ragazzina che ha iniziato a muovere i primi passi sulle passerelle dei concorsi di bellezza e poi in tv. Negli anni Novanta era già un’icona tra Scherzi a Parte e Festivalbar. Negli anni Duemila il boom fino ad arrivare al Grande Fratello Vip e le esperienze come attrice.

In questo 2021 era indicata da tutti come la super favorita tra i nomi dei possibili inviati in Honduras per L’Isola dei Famosi ma alla fine l’ha spuntata Massimiliano Rosolino. Lei però ha raccontato di sognare di voler fare tutt’altro. Il suo sogno non era quello dello spettacolo ma di fare il magistrato, mossa sempre da un grande senso di giustizia.

Sul fronte della vita privata tanti gli uomini della sua vita. I matrimoni non sono stati duraturi, prima con Dj Ringo, padre della figlia Swami, poi Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4 e l’imprenditore Marcello Corso. Oggi pare che sia felice accanto ad un uomo di nome Andrea lontano dal mondo dello spettacolo che fa il broker tra Roma e Milano. Questa volta però vuole proteggere la sua relazione e lasciarla lontana ai riflettori.

Elenoire Casalegno ci dà un taglio: la FOTO