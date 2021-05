La coppia dopo la separazione e la fine del matrimonio idilliaco che avevano fatto credere ai fan di MAPV hanno deciso di far luce sulle motivazioni che li hanno divisi.

I fan di quest’ultima edizione di Matrimonio a prima vista 2021 credevano fortemente nella grande complicità creatasi fin da subito tra Clara Campagnola e Fabio Peronespolo. Durante l’ultima puntata del programma “E poi” è però scoppiata una bomba che ha allarmato non poco i fan della coppia.

Hanno annunciato infatti che alcuni giorni dopo il ‘sì’ davanti gli esperti sono scoppiati per via di alcune divergenze caratteriali riscontrate.

Intervistati da LettoQuotidiano hanno risposto ad alcune domande in merito alla divisione. La risposta di Clara è secca: “Posso immaginare che le persone siano rimaste sorprese dalla mia reazione ma come dico sempre da azione c’è reazione e la mia è scaturita dal suo negare ogni cosa facendomi passare per bugiarda. Il rimpianto è essere stata comunque troppo carina nei confronti di Fabio soprattutto al confronto. Ho accantonato molte cose poi è come se mi fossi svegliata”.

Lei ammette che non si è sentita stimata e derisa invece per il suo modo di pensare. Anche la risposta di Fabio è concisa e diretta: “Il percorso che ho fatto rispecchia totalmente me e il mio modo di vivere la vita!!! Quindi no, non cambierei assolutamente nulla”. Spiega che ha provato a cercare un confronto finale con lei ma questo non è stato voluto.

