Amici 20. L’edizione attuale del famoso talent show di Maria De Filippi sta per concludersi. Prima della finale, Deddy e Giulia hanno ricevuto dalla produzione del programma una sorpresa inaspettata

Mancano pochissime ore e l’attesa diventa sempre più pressante. Domani, sabato 15 Maggio, assisteremo alla stupefacente finale della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Il format non accenna a sfumare il suo successo e, anno dopo anno, viene proclamato campione indiscusso degli ascolti televisivi.

Sono cinque i giovanissimi interpreti che, grazie alle loro doti straordinarie, si sono guadagnati un posto nella puntata conclusiva che verrà trasmessa in diretta su Canale 5. Sono Aka7Even, Alessandro, Sangiovanni, Deddy e Giulia. Vi raccontiamo la sorpresa stupefacente in cui sono stati coinvolti dalla produzione proprio gli ultimi due concorrenti citati.

Amici 20. Deddy e Giulia e la sorpresa commovente

I giovanissimi concorrenti di Amici 20, impegnati nelle dure prove del programma e complici anche le restrizioni da Coronavirus, sono stati impossibilitati a vedere i propri genitori per tanto tempo, addirittura mesi. La produzione ha voluto regalare loro un momento di gioia e serenità prima della finale di domani, 15 Maggio. Italia 1 ha trasmesso le immagini nel daytime, in onda il 13 maggio.

Deddy è stato chiamato a lezione dalla docente di canto, Raffaella Misiti che, con la scusa di una telefonata fasulla, lo ha fatto allontanare dall’aula per sostituire un microfono. Al ritorno ha trovato, però, la sua mamma al posto dell’insegnante. L’ultima volta si erano visti a dicembre, in occasione delle festività natalizie.

“Spero di vederti il più tardi possibile” – gli disse la signora in quell’occasione. E’ stato di buon auspicio: il figlio domani combatterà per il posto di vincitore. Deddy e sua madre non si sono potuti abbracciare, divisi da una lastra di plexiglass. Tanta la commozione tra i due. Lei ha detto queste parole toccanti: “Mi hai insegnato che ai sogni bisogna crederci. Sei stato un esempio anche per me”.

Giulia, invece, entrata in sala prove per una lezione di danza, si è trovata davanti una persona in tuta bianca che stava facendo le pulizie dalle fattezze insolitamente familiari: era la sua mamma.

Anche loro a distanza e divise, non hanno potuto stringersi come avrebbero voluto. Hanno dialogato sorridendo; la ballerina ha espresso tutta la sua felicità per essere arrivata così lontano e ha raccontato alla madre i progetti futuri, sognando Los Angeles. “Non voglio tornare come prima” – ha detto.