Arisa l’annuncio definitivo, questa volta si è interrotto tutto, il motivo

La nota cantante e personaggio televisivo italiana ha sconvolto tutta Italia: la sua travolgente storia d’amore con il famoso manager e autore televisivo Andrea Di Carlo sembra giunta al capolinea.

A dare l’annuncio sono state le ‘Chicche di gossip‘ di ‘Chi‘, secondo cui, nel weekend, Arisa avrebbe deciso di interrompere la sua relazione, nonostante il suo fidanzato non fosse pienamente d’accordo: “Weekend di fuoco per la cantante Arisa che ha scelto, pare definitivamente, di chiudere con il suo compagno Andrea che non l’ha presa benissimo“.

Arisa e Andrea Di Carlo mandano in fumo i preparativi per il matrimonio: ecco tutti i dettagli…

La storia d’amore tra il manager di Can Yaman e la vincitrice di ‘SanremoLab 2008‘ ha appassionato moltissime persone: i due, in passato, hanno già affrontato una crisi di coppia, ma sono riusciti a superarla più forti di prima, tanto da decidere di compiere il grande passo.

A poca distanza dal loro matrimonio, la coppia sembra essere scoppiata in modo tutt’altro che sereno.

Ecco ciò che riportano le pagine di gossip: “I due si sono lasciati in modo burrascoso, mandando all’aria tutti i progetti di matrimonio“.

Cosa sarà successo tra Arisa e Andrea Di Carlo? Non ci resta che aspettare qualche loro dichiarazione…