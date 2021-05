“Sei meglio di una modella”, Federica Pellegrini batte tutte: è lei la più bella – FOTO

Federica Pellegrini lascia tutti di stucco su Instagram con una foto postata poco fa che incanta: la “divina” si è superata

La “divina” sportiva del nuoto ha reso difficile la normale respirazione a tutti i suoi fan sui social network con uno scatto da urlo ma che è allo stesso tempo di una semplicità unica. La Pellegrini, in grandissima forma e d’altronde, come potrebbe essere altrimenti, si mostra con i capelli corti lisci e biondissimi indossando una maglietta a maniche lunghe color arancio e un pantaloncino cortissimo nero con un piccolo spacco sulla coscia, che rende ancora più sensuale il suo scatto di fuoco.

I follower si sono sbizzarriti con i commenti, già 44 in poco più di 20 minuti, come quello di utente che scrive in romanesco, “Sei meglio di una modella” e tanti “Stupenda” e “Bellissima”. Il trucco leggero ha reso ancora più splendente il suo incarnato abbronzato e i suoi lineamenti dolci. Quasi 6 mila like per lei in meno di mezz’ora.

Federica Pellegrini, la foto che mette k.o. i follower

