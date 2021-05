Diletta Leotta è sempre in vetta alle classifiche e grazie alle sue doti, intellettive e fisiche, riesce sempre a dominare la scena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Conduttrice televisiva di programmi sportivi e speaker radiofonica al programma DAZN, Diletta Leotta è sempre al centro dell’attenzione mediatica e riesce a dominare sempre la scena.

La sua bellezza e la sua sensualità sono privilegi per pochi, anzi pochissimi. Il suo fortunato e bellissimo Can Yaman potrà godere di questi privilegi vista la love story tra i due.

Da gennaio 2021 Diletta Leotta è stata vista in compagnia dell’attore turco più amati degli ultimi tempi, molti hanno ipotizzato ad una storia di facciata, altri hanno parato di matrimonio, poi di qualche piccolo problema di cuore ed infine un nuovo avvicinamento.

Ma fu proprio Diletta tramite un post su Instagram a smentire tutti i pettegolezzi sulla faccenda:”…Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perchè se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta? Perchè se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perchè se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?…”.

LEGGI ANCHE —> Peggiorano le condizioni di Virginia dopo 4 dosi di Pfizer. La famiglia “potrebbe fare causa”