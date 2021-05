“Strepitosa dea”, Roberta Morise conquista il web, che schianto -FOTO

Roberta Morise si fa ogni giorno più bella e le foto che posta sui social diventano virali, avete visto quanto è cambiata?

Buona vita per Roberta Morise, la showgirl e conduttrice televisiva è di una sensualità unica. L’abbiamo conosciuta all’Eredità come valletta dove all’epoca si innamorò del conduttore Carlo Conti. I due vissero una storia d’amore meravigliosa, finita però logorata dal loro rapporto troppo intenso. “Quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata. – ha rivelato in un’intervista la Morise – Sarà stata colpa della differenza d’età … L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, non sono stata capace di recuperare e superare la crisi”.

Roberta Morise: che cambiamento -FOTO

Oggi la showgirl sembra aver voltato pagina definitivamente e tutti hanno potuto notare il suo cambiamento. “Strepitosa dea” un fan l’ha chiamata su Instagram commentando l’ultimo post pubblicato. La Morise è un’altra rispetto ai tempi della professoressa all’Eredità: più sensuale e accattivante, il suo sguardo divora chiunque la guardi.

E’ sempre stata una persona intraprendente ma ultimamente sta mostrando quei lati fino a adesso sconosciuti. Seguita da più di novantanove mila follower, condivide sui social alcuni scatti da far girare la testa.

Nell’ultimo post indossa una canottiera nera di raso nera con la scollatura a cuoricino. Gli occhiali da sole le fanno da scudo e le sue labbra così carnose richiamano l’attenzione dei fan che impazziscono per lei.

“Cominciamo a tessere” scrive come didascalia. A cosa sta alludendo? Si tratta di un nuovo progetto professionale o di vita?