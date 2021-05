Bellissima e talentuosa, Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici più amate ed apprezzate del mondo televisivo e cinematografico italiano.

Maria Grazia Cucinotta esordisce nel mondo dello spettacolo nel 1987 partecipando al concorso di bellezza Miss Italia, nel 1992 Renzo Arbore la vuole come valletta nel suo programma televisivo “Indietro Tutta”.

Esordisce nel al cinema nel 1990 quando recita in Vacanze di Natale ’90, nel 1994 recita con Massimo Troisi per Il postino, grazie a questo film è diventata famosa non solo in Italia ma in tutto il mondo.

La vita lavorativa di Maria Grazia Cucinotta è sempre stata piena di successi e di novità, infatti la bellissima mora ha partecipato anche a moltissime fiction.

Nel 1995 sposa Giulio Violati, la coppia ha avuto una figlia. Nel 2019 ha aperto una Onlus Vite senza paura, che combatte diverse forme di abuso come bullismo, violenza domestica, emigrazione.

