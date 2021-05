Giulia Stabile: chi è la vincitrice di Amici 20

Si è concluso ieri sera il talent show Amici di Maria De Filippi giunto alla sua 20esima edizione, vinta dalla ballerina Giulia Stabile

Quest’edizione numero 20 di Amici è stata senza dubbio una delle migliori di sempre per gradimento del pubblico a cui i ragazzi della scuola di Maria De Filippi hanno regalato divertimento ed emozioni intense. Il programma va in onda ormai da vent’anni appunto e non ne vuole sapere di chiudere i battenti dati i consistenti ascolti e l’entusiamo dei concorrenti del talent show. Come tutti gli appassionati della trasmissione ormai sanno da ore a vincere è stata la ballerina Giulia Stabile di appena 19 anni.

Ha primeggiato prima nella sfida contro Alessandro Cavallo e battendolo è potuta approdare in quella successiva gareggiando contro Sangiovanni, che d’altronde è il suo fidanzato. Il destino ha voluto che proprio i due innamorati arrivassero in finalissima e lei lo ha voluto al suo fianco mentre alzava la coppa della vittoria al cielo. Quella con Cavallo è stata una sfida all’ultima coreografia dato che lui è un ballerino. Giulia ha eseguito alla perfezione i diversi balletti prima sulla musica di “Crepe” di Irama per poi finire danzando su quella di “La notte” di Arisa.

Amici 20, la storia della ballerina vincitrice del talent Giulia Stabile

Giulia Stabile è nata nel 2002 e a 3 anni già frequentava un corso di danza classica. Con il passare del tempo si è resa conto della sua naturale inclinazione verso lo stile più moderno del ballo e così poi è entrata a fare della famosa crew Nough Megacrew. Quando è arrivata nella scuola di Amici 20 di Maria De Filippi il programma era appena iniziato, ovvero nel mese di novembre 2020. Oltre a distinguersi nella danza all’interno del talent dove ha fatto subito vedere di che pasta era fatta, Giulia ha superato dei traumi che aveva avuto per colpa di alcuni bulli.

Con Sangiovanni infatti ha dato il suo primo bacio. Inoltre ha instaurato un bel rapporto di amicizia con Samuele Barbetta, ormai i due sono inseparabili. La ballerina ha ottenuto vari riconoscimenti, oltre a quello finale, anche il Premio Tim per tutte le puntate del serale di Amici 20 per aver ricevuto più voti.