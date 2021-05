Miriam Leone ha condiviso un video per celebrare le bellezze romane: i followers non possono non gioire vedendo l’attrice in canotta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Miriam Leone è dotata di una bellezza stupefacente e di una sensualità fuori dal comune: come lei, non c’è nessuno. L’attrice ama condividere contenuti stratosferici sul web e in particolare sui social network: i suoi followers, ogni giorno, impazziscono davanti alle sue fotografie e ai suoi video.

La siciliana, poco fa, ha condiviso un video su Instagram per svelare ai suoi seguaci le bellezze di Roma. Nel filmato, tuttavia, ci sono diversi frame in cui l’avvenenza dell’attrice e il suo fisico lasciano davvero senza fiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei mitica”, il primo piano di Ambra Angiolini incanta: che visione – FOTO

Miriam Leone da paura su Instagram, canotta spaziale e il lato A implode

Per vederla, vai su successivo