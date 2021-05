“Sei mitica”, il primo piano di Ambra Angiolini incanta: che visione – FOTO

Ambra Angiolini ha scritto un post in cui ha commentato la cattiveria di alcune persone: la sua fotografia, in ogni modo, non è passata inosservata.

Ambra Angilini è sicuramente una delle attrici più amate dal pubblico italiano. La romana, in realtà, ha iniziato la sua carriera come cantante e conduttrice, per poi passare sul grande schermo nel 2007. Il suo esordio è stato infatti nel film ‘Saturno contro’. In questi anni, la classe 1977 ha preso parte a pellicole come ‘Immaturi’, ‘Viva l’Italia’, ‘Mai stati uniti’, e ‘Brave ragazze’.

Ambra ha ovviamente una grande popolarità anche sui social network. La nativa di Roma è seguita da 820mila account su Instagram: le sue fotografie fanno spesso velocemente il giro del web. L’attrice, poco fa, ha condiviso in rete un post in cui ha svelato alcune sue riflessioni: la foto presente non è di certo passata inosservata.

Ambra Angiolini, primo piano strepitoso: meravigliosa

