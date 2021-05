Eleonora Incardona, il primo piano che toglie il respiro: incantevole – FOTO

Eleonora Incardona, il primo piano che fa innamorare i fan. Curve da capogiro, sguardo profondo, ed è impossibile resisterle: un’immersione di bellezza

Un regalo dolcissimo, il primo piano di Eleonora Incardona delizia i fan, che costantemente la seguono nella sua quotidianità, ma anche professionalmente. Come l’ex cognata Diletta Leotta, anche la modella di Ragusa si sta dedicando al mondo dello sport, facendosi sempre più strada nel panorama calcistico.

Attualmente in onda ogni martedì dalle 23:00 a mezzanotte alla conduzione di Sportitalia Mercato, resta sempre attiva sui social, soprattutto su Instagram, dove vanta 495 mila followers.

Conquista e seduce con gli scatti della sua solare bellezza, in un tripudio di forme che puntualmente richiama l’attenzione degli utenti, togliendo loro il respiro. Stessa sorte in dote con l’ultimo post, che non permette alternativa all’ammirazione.

Eleonora Incardona, il primo piano che incanta il web

Eleonora Incardona offre il suo viso incantevole in un primo piano che si avvicina a un ritratto artistico. Il viso della modella rapisce lo spettatore, in un’immersione di bellezza che stordisce e ipnotizza.

Gli occhi castani, lucenti e profondi sono un tuffo di dolcezza, impreziositi da un filo di eyeliner che ne esalta i contorni del taglio. Le labbra sono perfettamente disegnate nella loro ideale armonia, e l’ovale del suo volto non presenta alcuna imperfezione.

La pelle dorata e luminosa splende di salute, mentre la chioma scura riflette i più caldi riflessi in sintonia con la sua bellezza. Un tocco sensuale è conferito dalla scollatura della sua maglietta aderente, che lascia intravedere le curve del suo generoso décolleté, per un look sobrio dove non manca la nota seduttiva che la contraddistingue.

Esplosione di fascino che conquista inesorabilmente, lo scatto di Eleonora Incardona conquista i fan, per un susseguirsi di like e commenti che ne rispecchiano l’irresistibilità.