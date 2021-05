Fedez accusato di censura si difende sui social: “Mi sembra assurdo”. Il rapper milanese è finito nel mirino di Don Alberto, prete che lui aveva ospitato nei suoi podcast

Fedez è sicuramente uno dei cantanti e dei personaggi più discussi del momento. Di recente si è parlato molto di lui per quello che ha fatto al concertone del Primo Maggio, dove ha accusato la Rai di censura. E chi lo avrebbe mai detto che questa stessa accusa sarebbe stata rivolta proprio a lui, dall’ultima persona che mai avrebbe pensato?

Fedez nel mirino di Don Alberto: “Io? Non l’ho mai censurato, anzi. Lui ospite del mio podcast”

Don Alberto, parroco che Fedez ha ospitato spesso nei suoi podcast, lo ha accusato di censura. Accusa che ha lasciato perplesso il cantante. “Io gli ho dato sempre la libertà di parlare, anche se diceva cose aberranti: i gay no, e l’aborto no, e il preservativo no. Nonostante questo, gli ho lasciato tutti i miei spazi per parlare. Perché ce l’ha con me? Perché l’ho bloccato su Instagram e, secondo lui, questa è una forma di censura” ha raccontato. “Io l’ho bloccato solo perché mi mandava continuamente dei messaggi piuttosto discutibili“.

E, per sottolineare la sua tesi, ha raccontato che lo staff che gestisce il profilo Instagram di Don Alberto, si è messo in contatto per lui per scusarsi dei messaggi che gli sono arrivati. “Si sono preoccupati di trovare il mio numero perché avevano letto quello che lui mi aveva scritto. Lui questo forse non lo sa“.