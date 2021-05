“Ci aspetta una serata bellissima”, cosa farà Alessandra Amoroso? – FOTO

Alessandra Amoroso è tornata nella sua vera casa. Nel frattempo, oltre ai particolari della sua vacanza, un artista svelerà il suo futuro.

Tre importanti accadimenti in sole ventiquattrore per la voce di “Sorriso Grande”. Dopo essere felicemente approdata nella sua amata terra d’origine, Alessandra Amoroso, ha voluto mostrare alcuni dettagli delle sue brevi vacanze nei pressi delle bellissime spiagge pugliesi. Si tratta di ore incredibilmente salate dunque, quanto dedicate unicamente al meritato relax in famiglia.

Nel mentre però, soltanto ieri sera, è giunta al termine l’edizione 2020 di “Amici – di Maria De Filippi“. Celebre trasmissione in cui Alessandra ha coraggiosamente mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Affermandosi poi come vincitrice nel panorama musicale italiano. Ma la vera rivelazione sul futuro dell’artista, e riguardante anche un amatissimo gruppo musicale italiano, tra un pizzico di libertà ed un altro di nostalgia, sfuggirà di mano all’improvviso in un commento pubblicato sul web. Scopriamo adesso di cosa si tratta.

Alessandra Amoroso: amore, famiglia e… lo spoiler sul futuro

“Le mie 48 ore• Casa. Amore. Famiglia. ♥️ Ricarico energia“, elenca in tal modo i punti cardine del suo soggiorno in quel di Lecce. Alessandra nei suoi ultimi due scatti pubblicati su Instagram si mostra sorridente ed in riva al mare, mentre gode degli ultimi momenti assieme ad alcuni membri della sua famiglia. Ma la vacanza pare sia giunta al termine e proprio per tal motivo la cantante sceglierà di utilizzare nella didascalia l’hashtag “#siriparte“.

A fare da eco a questa ripartenza, e rendendola di gran lunga meno scontata, ci penserà il cantante di uno storico gruppo musicale romano. Ovvero, Federico Zampaglione dei Tiromancino. “Dai che ci aspetta una serata bellissima….❤️❤️” Una proposta quest’ultima che suscita immediatamente la curiosità dei fan della bellissima Alessandra.

E, a tal punto, da meritare una molteplice sequenza di domande da parte loro per tentare di scoprire cosa si celi dietro alla dichiarazione dell’artista. Che i due stiano collaborando per un brano assieme? Non resta che attendere la loro risposta! Infine molti cuoricini giungeranno anche dall’amica e collega, Emma Marrone.