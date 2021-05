L’influencer Valentina Ferragni svela con successo nel suo ultimo video il trucco per avere delle labbra perfette.

Un consiglio non banale quello condiviso quest’oggi dall’affermata influencer ed imprenditrice italiana classe 1992, nata sotto il segno del Capricorno, Valentina Ferragni. Sempre molto attenta e alquanto curiosa nei confronti di ogni nuovo escamotage in uscita, utilizzato con il fine di rinvigorire la sua estetica quanto quella dei suoi follower, la sorellina di Chiara Ferragni, tiene amorevolmente in servo palpabili opportunità da sfruttare al meglio sul mondo dei social.

Quest’ultima creazione si presenta come una preziosa proposta. Realizzata grazie ad una tecnica innovativa, che Valentina appare destreggiare alla perfezione. La proposta molteplice, come vedremo in tutti i sensi, dell’imprenditrice non tarda perciò a sorprendere la sua infinità di ammiratrici.

Valentina Ferragni, una magia irresistibile: svelato il trucco per avere labbra perfette

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

“Matching my different personalities with the shades of Labello Lip Oil Effetto Glossy ✨”, ovvero “abbinando le mie differenti personalità con le tonalità di Labello”. Scrive goliardicamente e del tutto orgogliosa della sua nuova creazione, indossando quattro differenti outfit curati nei più piccoli dettagli, e di conseguenza abbinati all’infallibile segreto di beauty routine che Valentina porta con sé.

“Which one you like the most?“, o meglio: “quale vi piace di più?”. Conclude così Valentina la sfilata creata digitalmente e svelando il trucco utilizzato per realizzare la divertente sequenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

La prima perla di saggezza per il nuovo look estivo è stata sfoderata. Secondo l’amabile fashion blogger infatti, utilizzare questo nuovo prodotto, firmato ad hoc da “Labello“, sarebbe l’adatta risoluzione ad ogni scrupolo di bellezza.”Bellissima vale!“, risponderanno le sue fan: “Quel tocco delicato che adoro! Specialmente in estate!😍“