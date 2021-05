Un Posto al Sole anticipazioni 17 maggio: Raffaele e Renato in lite. Raffaele temerà di averlo ferito e farà del suo meglio per recuperare le cose con lui e per farsi perdonare

Michele Saviani sta vivendo un periodo di forte crisi per quello che è successo con il suo lavoro. Dopo le continue insistenze della sua famiglia, ha deciso di rimboccarsi le maniche e di rimettersi a lavoro: al momento è in procinto di iniziare il nuovo corso di giornalismo on line.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di domani sera

Per fortuna, il pericolo per Angela e Bianca è stato scongiurato e ora Franco ha a che fare con una inquietante intimidazione di Biagio Starace. Come reagirà? Nel frattempo, lite tara Raffaele e Renato: Raffaele si renderà conto di aver ferito, senza volerlo, il suo caro amico e ora dovrà fare del suo per riuscire a risolvere la situazione e per farsi perdonare. Cosa farà per riuscire a riconquistare la sua fiducia?

Giancarlo, così si chiama il nuovo e misterioso cliente del Vulcano, continua a corteggiare Silvia che si sente sempre più lusingata.