Anna Tatangelo a ruota libera: “Gigi D’Alessio? Se tornassi indietro…”

Intervistata nel programma “Da noi…a ruota libera”, Anna Tatangelo ha confessato come vede ora la sua vita alla luce della trasformazione personale intrapresa.

Star della musica ma anche della tv, Anna Tatangelo ieri pomeriggio è stata ospite della trasmissione “Da noi…a ruota libera”, show di rai 1 condotto da Francesca Fialdini.

Uno stile ed un look completamente rinnovato per la cantante di Sora che, in questi ultimi mesi di pandemia ha ritrovato sé stessa e ha concretizzato alcune passioni che credeva di non avere.

Anna interrogata dalla Fialdini ha spiegato di aver posto l’accento su molti aspetti della sua vita passata, ha messo lei ed il figlio al centro del suo mondo fino a poco prima molto vuoto. Una delle passioni scoperte di recente? “La danza in primis! Quest’ultimo anno mi ha aiutato a riscoprirmi e a lavorare su me stessa. Cerco di prendere il buono dalle situazioni ed è quello sto facendo”.

Anna Tatangelo, “Il centro del mio mondo è lui”

L’artista si è focalizzata poi sul ruolo che ha al momento il figlio Andrea, 11 anni lo scorso 31 marzo. Per lei è una colonna portante della sua esistenza come donna e madre: “Andrea è il centro, è il punto più stabile in assoluto. Ho riscoperto il nostro rapporto, visto che venivo da una separazione. Grazie a lui, ho riniziato a divertirmi con la musica. Non voglio più chiudermi in me stessa”.

Il figlio è anche un suo grande consigliere, sia nello stile da seguire che nelle tendenze musicali da intraprendere con maggiore vigore: “Mio figlio mi consiglia su tutto, il singolo Serenata l’ha scelto lui. Mi ha detto che avrei dovuto stare al passo con i tempi, che avrei dovuto ballare e farlo un po’ in stile TikTok”.

Anna alla domanda se cambierebbe qualcosa della sua vita precedente risponde senza esitazioni. Nessun riferimento esplicito a Gigi D’Alessio con cui si è lasciata a marzo del 2020, ma le sue parole sono state ben esaustive anche sul suo ruolo come compagno e padre:

“Se tornassi indietro, rifarei tutto quello che ho fatto e con le stesse persone, altrimenti non avrei mio figlio. Credo che la mia vita privata abbia influenzato la sfera professionale perché ho sempre dovuto dimostrare tutto. A un certo punto però dici: ‘Se non ti piace questo programma, cambialo”.