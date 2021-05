“Un fiore in mezzo ai fiori”, prossima tappa per Barbara Pedrotti? – FOTO

Barbara Pedrotti attualmente è impegnata per il Giro d’Italia e sul web appaiono alcuni scatti delle tappe: è lei la star dell’evento

Barbara Pedrotti sta lavorando ad un progetto unico: il Giro d’Italia. Lei è la conduttrice di questo evento e insieme allo staff passa da un posto all’altro in attesa dei ciclisti. Tutto sembra fatto proprio per lei, con le sue capacità e il suo talento sta regalando qualcosa di magico a chi la segue.

Prima di iniziare una nuova settimana, la presentatrice si è rilassata in un luogo meraviglioso dove la natura fa da padrona e il silenzio fa da cornice.

Barbara Pedrotti: sorriso e fiori gialli – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Si definisce voce femminile del Giro D’Italia ed infatti è proprio lei a dare un tocco di rosa all’evento nazionale. Con quel sorriso e quello sguardo ha conquistato chiunque e i suoi fan sono arrivati a quasi trecento mila follower. Su Instagram condivide con loro foto e video dell’ultimo lavoro e tanti altri momenti passati. Ogni giorno si mostra con outfit diversi e mai banali: vestiti lunghi e appariscenti, da far girare la testa.

In questo weekend però si è rilassata in mezzo alla natura. Accompagnata da un look casual, Barbara Pedrotti ha trascorso un pomeriggio diverso e lontano dai riflettori e telecamere. “Un fiore in mezzo ai fiori” scrive qualcuno sotto al post.

La Pedrotti è una donna affascinante ed elegante, mai fuori luogo e con delle capacità ineguagliabili. Queste qualità e tanto altro l’hanno resa una conduttrice nota e di successo.