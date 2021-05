Paolo Bonolis ancora distrutto: il motivo è sconvolgente. Correrà ai ripari?

Chi ha vinto la gara di share della Domenica? Quali programmi hanno seguito gli italiani? Ecco i dati degli ascolti del 16 maggio

I programmi di intrattenimento e attualità hanno tinto la Domenica italiana. Nel pomeriggio su Rai 1 Mara Venier ha accompagnato i telespettatori con un’altra puntata di Domenica In, su Canale 5 Barbara D’Urso ha fatto lo stesso con Domenica Live. In prima serata Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno divertito il pubblico con Avanti un altro pure di sera mentre su Rai 1 è stata trasmessa la finale di La compagnia del cigno 2. Per finire su La 7 Non è l’arena con Massimo Giletti e su Rai 3 Che tempo che fa con Fabio Fazio.

GUARDA QUI>>>Domenica In, commosso saluto all’artista. Mara Venier in lacrime: “Questo è per te”

Ascolti: chi ha conquistato il podio?

GUARDA QUI>>>Fedez fa arrabbiare di nuovo Leone: “Non si fa”. La Ferragni lo difende

GUARDA QUI>>>“Selvaggia”, Elisabetta Canalis stupisce i fan in versione pitonata – FOTO

Ecco quali sono i dati della serata di ieri, domenica 16 maggio 2021.

Rai1: in prima visione La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato 3.757.000 spettatori pari al 16.6% di share.

Canale 5: Avanti Un Altro Pure di Sera ha raccolto 2.835.000 spettatori pari al 13.2% di share.

Rai2: The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.136.000 spettatori, 4.5% di share mentre Bull ha ottenuto 1.063.000 spettatori, 4.3%.

Italia1: Gemini Man ha intrattenuto 1.419.000 spettatori con il 6.2% di share.

Rai3: preceduto da un’anteprima, Che Tempo Che Fa ha raccolto 2.717.000 spettatori con il 10.9% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 1.517.000 spettatori 7.1% di share.

Su Rete4: Robin Hood è stato visto da 769.000 spettatori con il 4.2% di share.

La7: preceduto da una presentazione di 29 minuti, 1.032.000 – 4.3% di share, Non è L’Arena ha interessato 1.252.000 spettatori con il 5.1%, nella prima parte e 1.092.000 spettatori con l’8.6%, nella seconda parte.

Tv8:Antonino Chef Academy è stato seguito da 313.000 spettatori con l’1.4% di share.

Nove: Supernanny segna 347.000 spettatori, 1.4% di share.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Questa sera ci sarà una nuova puntata dell’Isola dei famosi su Canale 5 e su Rai 1 Chiamami ancora amore arrivata già al terzo episodio. E voi cosa guarderete?