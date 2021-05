“Amici”, la vincitrice Giulia rompe il silenzio: la dedica ai fan e a Sangiovanni

La vincitrice di “Amici” torna sui social dove racconta le sue emozioni e dedica delle parole speciali al fidanzato Sangiovanni

Si è conclusa la ventesima edizione di Amici con la vittoria della ballerina Giulia Stabile che ha avuto la meglio nella finalissima contro il fidanzato Sangiovanni. Appena maggiorenne, la giovane ha conquistato il pubblico con il suo innato talento e la sua risata contagiosa. L’esperienza nel talent l’ha portata a lavorare sulle sue insicurezze e a maturare come artista e come persona. In questo è stato fondamentale proprio il cantautore Sangiovanni che ha rappresentato per lei un vero supporto. A lui e a tutti i fan ha voluto dedicare il primo post Instagram dopo la finale. Ecco le sue parole.

Le emozioni di Giulia sette mesi dopo: “Sta per iniziare una nuova vita”

Giulia è ufficialmente la prima ballerina donna ad aver vinto il talent firmato da Maria De Filippi. Un grande soddisfazione per lei che ora pensa al futuro.

Dopo svariati mesi rinchiusa all’interno della casetta, dove ha condiviso con i suoi compagni quest’avventura, la vincitrice di Amici torna sui social. Il primo post racconta di quanto sia stato strano riprendere il mano in telefono e poter avere la riprova di tutto il supporto ricevuto. “Per tanti sono stata un esempio e questo era uno degli obbiettivi a cui tenevo di più” -scrive- “soprattutto dopo aver fatto lunghe chiacchiere con Sangio che mi faceva capire quanta responsabilità avessimo“.

La ballerina si trova anche in una fase di incredulità nella quale non riesce a realizzare davvero che il suo sogno sia diventato realtà. “Ora sta per iniziare una nuova vita, sperando di poter vivere di questo finché ne avrò possibilità“, dichiara. La sua speranza è quella di aver mandato un messaggio di forza a tutti coloro che non si sentono all’altezza dei propri sogni.

Poi i ringraziamenti rivolti a tutti i fan, ai compagni di viaggio e a tutta la produzione di Amici. Ma anche ai giudici, a Veronica Peparini che ha creduto in lei dal primo momento e ovviamente alla conduttrice.

Nel suo post Giulia ha poi rivolto delle parole al suo attuale compagno di vita, nonché spalla con il quale ha condiviso ogni emozione fino alla fine. “Dalla casetta è uscita la stessa Giulia di sette mesi fa ma sollevata da tutti quei pesi che mi portavo dentro. Per questo non smetterò mai di ringraziare abbastanza Sangiovanni“. Parole accompagnate da una tenera foto post finale che vede i due abbracciarsi forte.

“Piccola donna“, è il commento lasciato dal cantante che aveva già avuto modo di esprimere quanto fosse fiero di lei e felice per la sua vittoria.