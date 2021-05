“Isola dei Famosi”, Ignazio Moser e la lite furibonda: volano pesanti insulti

“Isola dei Famosi”, si scatena l’ennesima lite fra i naufraghi. Ignazio Moser esplode e dice quello che pensa al compagno: “Alza il c**o!”

Dopo oltre due mesi di avventura in Honduras, i naufraghi sono ormai ai ferri corti. Le liti per le razioni di cibo si stanno moltiplicando, complice la stanchezza fisica e mentale che non sembra risparmiare nessuno. Provati dal digiuno e dalle restrizioni imposte dagli autori, i concorrenti non riescono più a tollerare niente. Ignazio Moser, uno degli ultimi arrivati, si è reso protagonista di una furibonda lite con Matteo Diamante. Nel diverbio è intervenuto anche Andrea Cerioli, che ha fin da subito preso le parti dell’ex ciclista: i pesanti insulti non sono passati inosservati ai telespettatori del reality. Ci saranno dei provvedimenti?

“Isola dei Famosi”, Ignazio Moser e la lite furibonda con Matteo Diamante: “Alza il c**o!”

A scatenare la lite furibonda fra Matteo Diamante e Ignazio Moser è stato il cibo. L’arrivista, infatti, ha manifestato il desiderio di poter disporre liberamente della propria razione di lumache, suscitando il malcontento generale. “Pensavo di mangiarmele a metà pomeriggio, e penso che chi le ha prese insieme a me abbia il diritto di mangiarne di più“. Una frase che non è affatto piaciuta ad Andrea Cerioli, che gli ha prontamente risposto: “Non è un bell’atteggiamento, si divide in parti uguali“.

Nella lite si è poi inserito anche Ignazio Moser, che non è più riuscito a trattenere quello che realmente pensa sul naufrago: “Non cominciamo con il vittimismo!“. L’ex ciclista, in un confessionale, ha continuato a ribadire la propria posizione nei confronti di Diamante: gli insulti non sono mancati.

“Qui tutti parlano, ma nessuno va a pescare. Di cosa stiamo parlando? Alzate quel c**o!“, ha esclamato Moser, che si stava indubbiamente riferendo a Matteo. Nella puntata di domani sera, Ilary darà sicuramente modo ai due concorrenti di chiarirsi: la faida si riaprirà?