Deddy torna sui social dopo Amici: il messaggio per chi lo ha supportato

Deddy è stato uno dei cantanti più amati di questa ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Entrato nella scuola come barbiere, non pensava che la sua vita sarebbe cambiata totalmente e che cantare sarebbe diventato il suo mestiere. Non pensava di riuscire ad accedere al serale, soprattutto di arrivare in finale, ma ce l’ha fatta.

Deddy torna su Instagram: “Torno finalmente dalla mia famiglia”

Deddy, arrivato in finale con grande stupore, è stato eliminato durante il primo circuito di canto contro Aka7even e Sangiovanni. Dopo la vittoria di Giulia, è tornato sui social stamattina con un selfie di lui in macchina. “Questa è la prima foto che mi sono fatto da solo. Nei miei occhi potete vedere tutto quello che ho da dirvi. Ora corro ad abbracciare la mia famiglia, perché da domani si riparte“.

Deddy ha ricevuto tantissimi likes, commenti e complimenti per il suo percorso nella scuola: dopo mesi di impegni, si è preso tantissime soddisfazioni che si porterà dietro per sempre.