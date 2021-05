Si conclude la sfida Udinese-Sampdoria, valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle del match.

Fasi conclusive dell’incontro tra Udinese e Sampdoria che si sta disputando alla Dacia Arena di Udine. Dopo un primo tempo conclusosi senza reti, la sfida è rimasta bloccata sullo 0-0 sino a due minuti dal 90′ con gli ospiti sicuramente più propositivi in fase offensiva. A sbloccarla ci pensa il solito Quagliarella che, entrato ad un quarto d’ora dalla fine, trasforma un penalty concesso dall’arbitro per un fallo di mano in piena area di rigore di Bonifazi.

Udinese-Sampdoria: il tabellino e le pagelle della gara

Una vittoria per i blucerchiati che serve poco in termini di classifica. La Sampdoria rimane, difatti, al nono posto a quota 49 punti alle spalle del Sassuolo, mentre la squadra di Gotti in undicesima posizione, con 40 punti sino ad ora conquistati in stagione, a pari merito con il Bologna, impegnato domani sera a Verona nel Monday match.

Udinese (3-5-1-1): Musso 6,5; Becao 6 (89′ Ouwejan s.v.), Bonifazi 5,5, Zeegelaar 6,5 (59′ Samir 6); N. Molina 6, de Paul 6, Makengo 6 (59′ Forestieri 5,5), Walace 5,5, Stryger-Larsen 5,5; Pereyra 6; Okaka 5 (74′ Llorente 5,5). A disposizione: Scuffet, Gasparini, Nuytinck, Palumbo. Allenatore: Luca Gotti 5,5.

Sampdoria (4-5-2): Audero 6,5; Bereszynski 6,5, Yoshida 6,5, Colley 6, Augello 6,5; Candreva 6 (89′ Damsgaard s.v.), Ekdal 6, Thorsby 6,5, Leris 5,5 (65′ Jankto 5,5); Keita 5 (75′ Verre 6,5), Gabbiadini 6 (75′ Quagliarella 7). A disposizione: N. Ravaglia, Letica, Rocha, Torregrossa, Askildsen, Regini, La Gumina, Ferrari. Allenatore: Claudio Ranieri 6,5.

Arbitro: Matteo Gariglio, della sezione AIA di Pinerolo.

Reti: 88′ Quagliarella (Rigore) (S).

Ammoniti: 52′ Thorsby (S), 67′ Okaka (U), 70′ Walace (U), 86′ Bonifazi (U).

Espulsi: –

Note: 1’ e 4′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Quagliarella (S).

L’Udinese, per il prossimo turno di campionato, l’ultimo della stagione, volerà a Milano, dove verrà ospitata a San Siro dall’Inter campione d’Italia. I blucerchiati, invece, torneranno a Marassi per la sfida contro il già retrocesso Parma di mister D’Aversa.