“Che classe” Aurora Ramazzotti sempre più donna: uno spettacolo – FOTO

Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram scatti inediti della sua vita. Subito è tripudio di like e commenti.

Aurora Ramazzotti sempre più raffinata e donna. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti continua a stupire i fan condividendo attimi della sua vita sui social. Aurora ha condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram un carosello di foto in cui ha mostrato la sua settimana.

Da attimi con il suo cane e il suo fidanzato, a momenti lavorativi. In particolare a colpire è stato il primo scatto. Nella foto indossa un abito corto color vinaccia. Immancabile il dettaglio del sandalo in velluto dello stesso colore. Subito è tripudio di like e commenti.

