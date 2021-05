Termina allo stadio Franchi Fiorentina-Napoli, sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A: le pagelle e il tabellino.

Nel penultimo turno del campionato, il Napoli batte per 0-2 la Fiorentina allo stadio Franchi di Firenze. Dopo un primo tempo a reti bianche con diverse occasioni per la squadra ospite, il match si sblocca nella ripresa. Al 56′, l’arbitro concede un rigore ai partenopei, Insigne si presenta sul dischetto, ma Terracciano riesce a pararlo, sulla respinta si fionda ancora il capitano del Napoli che insacca a porta vuota. Undici minuti più tardi, i partenopei raddoppiano grazie ad un’autorete di Venuti. Zielinski, servito da Insigne, scaglia dal limite dell’area un sinistro di potenza che si insacca alle spalle del portiere, dopo una deviazione del difensore viola.

Fiorentina-Napoli: il tabellino e le pagelle del lunch match

Con la vittoria odierna a Firenze, il Napoli sale al terzo posto con un punto di vantaggio sul Milan, impegnato stasera contro il Cagliari in casa, e sulla Juventus, che ieri ha battuto l’Inter nell’anticipo. I Viola, invece, rimangono in tredicesima posizione a più otto dalla zona retrocessione e matematicamente salvi.

Leggi anche —> Roma-Lazio: è giallorosso il derby della capitale

Leggi anche —> Juventus-Inter 3-2, i bianconeri conquistano tre punti importanti per la Champions

Fiorentina (3-5-2): Terracciano 6,5; Milenkovic 5, Ger. Pezzella 6, Caceres 6; Venuti 5, Bonaventura 6 (77′ Callejon 6), Pulgar 5,5, Castrovilli 5,5 (66′ Eysseric 6), Biraghi 5,5 (66′ Igor 6); Ribery 6 (83′ Kouamè s.v.), Vlahovic 6. A disposizione: Dragowski, Martinez Quarta, Borja Valero, Olivera de Andrea, Montiel, Amrabat, Kokorin, Dos Santos. Allenatore: Giuseppe Iachini 6.

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Rrahmani 6,5, Hysaj 6,5; Fabian Ruiz 6,5, Bakayoko 6,5; Politano 6 (76′ Lozano 6), Zielinski 6,5 (76′ Mertens 6), L. Insigne 7,5; Osimhen 6,5 (84′ Petagna s.v.). A disposizione: Contini, Ospina, Zedadka, Demme, Mario Rui, Elmas, Costanzo, D’Agostino, Labriola. Allenatore: Gennaro Gattuso 6,5.

Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Reti: 56′ L. Insigne (N), 67′ Venuti (Autorete)(N).

Ammoniti: 21’ Rrahmani (N), 31’ Milenkovic (F), 43’ Ribery (F), 49′ Caceres (F), 52′ Hysaj (N), 61′ Castrovilli (F), 79′ Ger. Pezzella (F).

Espulsi: –

Note: 1’ e 4′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: L. Insigne (N).

Leggi anche —> Genoa-Atalanta 3-4, i bergamaschi sono in Champions League: pagelle e tabellino

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Nell’ultima gara di campionato, in programma durante il prossimo weekend, la società Viola affronterà in trasferta il Crotone di Serse Cosmi, ormai condannato alla retrocessione in Serie B. Il Napoli, invece, chiuderà la stagione tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona, dove ospiterà il Verona.