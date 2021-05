Alex Zanardi, nel giorno più amaro la frase più bella: straziante. Ecco quello che disse quella mattina in cui avvenne quell’evento drammatico che lo ha portato a dov’è oggi

Alex Zanardi, lo scorso 19 giugno, è stato coinvolto di un incidente gravissimo a Pienza, nell’impatto rimase violentemente colpito e la sua vita è stata nuovamente appesa ad un filo. Alex ha decisamente la corazza dura e da poco tempo ha ricominciato a parlare con la famiglia, che si oppone al volere della Procura di Siena che ha chiesto l’archiviazione del caso. Intanto, in questi giorni, è stato realizzato un documentario intitolato “La grande staffetta” che ripercorre la vita del campione.

Alex Zanardi, le parole che disse poco prima di quel drammatico incidente

Alex Zanardi, sul grande schermo, pedala e convince sua moglie a seguirlo sugli appennini. La mattina del 19 giugno 2020, poco prima di quel drammatico incidente, sorride e dice: “Questo è il giorno più bello della mia vita“. Alex, accasciato con Daniela al suo fianco, è una immagine che squarcia il cuore di chi la guarda. Un documentario che ha fatto molto parlare ed emozionare chi lo ha già guardato in anteprima, perché sarà destinato alle sale cinematografiche dal 28 al 30 giugno.

Intanto i legali si sono opposti alla proposta di archiviazione della Procura perché, secondo una loro visione, l’impatto si è avuta per colpa del conducente del mezzo. Una scelta piuttosto lecita che non ha lasciato spazio ai dubbi. Attualmente il fascicolo è stato trasmesso al gip per le costatazioni di competenza.