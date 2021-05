Pagelle e tabellino della gara valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A Juventus-Inter, che è alle battute finali

Nella gara tra Juventus e Inter la prima occasione è stata dei bianconeri con Chiesa che serve Kulusevski ma il suo tiro è debole anche se la posizione è ottima. Sugli sviluppi di un calcio di punizione c’è trattenuta in area di Darmian su Chiellini, l’arbitro ricorre alla Var e assegna calcio di rigore. Handanovic intuisce e respinge il penalty di Ronaldo ma il portoghese si avventa sulla respinta e segna una rete facile. Al 35′ Calvarese va di nuovo a consultare la Var per un contatto in area di De Ligt ai danni di Lautaro Martinez, Lukaku dagli 11 metri non sbaglia mai e così segna il gol dell’1-1.

Juventus-Inter, pagelle e tabellino della partita

Negli ultimi secondi del primo tempo, Cuadrado riceve al volo un buon pallone da una deviazione della difesa neroazzurra, il colombiano calcia al volo e segna, sorprendendo il portiere avversario. La seconda frazione di gioco inizia con un destro a giro che per poco non va in porta di Lautaro Martinez su azione personale.

Juventus(4-4-2): Szczesny 6; Danilo 6,5, De Ligt 5,5, Chiellini 6, Alex Sandro 5,5; Cuadrado 7, Bentancur 4,5, Rabiot 6, Chiesa 6 (70′ Demiral); Kulusevski 5,5 (57′ McKennie 6), Cristiano Ronaldo 6,5 (70′ Morata). All. Pirlo 6

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6,5, De Vrij 6,5, Bastoni 6; Hakimi 5,5, Barella 5,5, Brozovic 6, Eriksen 5,5, Darmian 5 (Perisic); Lautaro Martinez 6, Lukaku 7. All. Conte 6

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo

Reti: 24′ Ronaldo (J), 35′ Lukaku (I), 48′ Cuadrado (J)

Ammoniti: Kulusevski (J), Bentancur (J), Darmian (I)

Espulsi: 55′ Bentancur (J) per doppia ammonizione

Migliore in campo: Lukaku

Con questa partita l’Inter rimane saldo in testa alla classifica di Serie A avendo comunque già matematicamente conquistato il titolo e affronterà in casa l’Udinese nell’ultima giornata di campionato. La Juventus giocherà in casa del Bologna domenica prossima.