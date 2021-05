Akash Kumar è fuori dallo studio dell’Isola dei Famosi, cos’è successo?

Addio allo studio “dell’Isola dei Famosi” per Akash Kumar. La scelta ha fatto non poco discutere, cos’è successo di così grave?

Akash Kumar è un naufrago eliminato dello show televisivo, i concorrenti eliminati dal programma passano prima una quarantena di due settimane in Italia e poi arrivano in studio da Ilary Blasi (padrona di casa “dell’Isola dei Famosi”).

I concorrenti eliminati non sono presenti in tutte le puntate ma fanno a rotazione, però una persona in particolare ha presenziato più di tutti, ovvero Akash Kumar.

Akash Kumar da lunedì non sarà presente in studio

Da ex naufrago “dell’Isola dei Famosi” Akash Kumar è stato molte volte ospite in studio, da lunedì però tutto potrebbe cambiare, infatti non è più garantita la sua presenza.

A rivelare l’indiscrezione è stato proprio il modello veronese che nelle sue stories di Instagram ha scritto: “Ringrazio per questa opportunità ma la mia presenza in studio termina qua. E’ meglio dare spazio a persone che sanno o creano dinamiche. Questa è una mia scelta, ma non sarò più presente. Grazie a tutti. Ringrazio Iva Zanicchi, Ilary Blasi e gli autori che mi hanno voluto bene“.

Successiva al messaggio di “abbandono” compare un’altra storia dove il modello ringrazia un personaggio molto famoso: “Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto. La tua bontà mi ha fatto crescere. Hai spianato la via ai miei passi. I miei piedi non hanno vacillato Gesù“.

Molti fan di Akash Kumar gli stanno chiedendo di ripensarci ed essere presente ancora in trasmissione, in tantissimi lo stanno appoggiando e sostenendo in questo periodo un po’ ballerino della sua vita.