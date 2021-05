Vittorio Sgarbi bacchetta lo spot Dietorelle: “Primi effetti del ddl Zan”

A Vittorio Sgarbi proprio non va giù il nuovo spot della Dietorelle nel quale si vedono prima una coppia etero baciarsi e poi una coppia omosessuale.

Il critico d’arte, storico dell’arte, saggista, politico, personaggio televisivo e opinionista italiano Vittorio Sgarbi ha avuto da ridire sul nuovo spot Dietorelle.

La coloratissima e dolcissima pubblicità mostra due contesti differenti, in prima battuta c’è una coppia formata da una ragazza e un ragazzo che mangiano una gustosa caramella, grazie al frutto proibito si baciano e si concedono alla dolcezza. Nel secondo momento dello spot si vede una donna che impasta su un piano e mentre lavora viene baciata dalla sua fidanzata.

Due contesti diversi quindi, un momento eterosessuale ed un momento omosessuale, che non è piaciuto affatto a Vittorio Sgarbi.

“Primi effetti del ddl Zan, immorale per i bambini”

Cosa dice il garante per l’infanzia? https://t.co/V9rXteqnjl @Adnkronos @stampasgarbi @IlPrimatoN — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) May 15, 2021

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha espresso il suo pensiero senza peli sulla lingua, com’è suo solito. Ha pubblicato su Twitter un post scrivendo: “Guardate questo stucchevole spot di Dietorelle: immorale per i bambini! Siamo nel campo della pornografia. Cosa dice il garante per l’infanzia?”.

Sgarbi va quindi contro il disegno di legge contro l’omostransfobia (ddl Zan) in discussione al Parlamento e tuona sul Garante per l’infanzia per il fatto che nello spot ci sia una scena omosessuale.

Senza ombra di dubbio Vittorio Sgarbi ha suscitato diverse critiche perla sua considerazione dal momento che il disegno di legge ddl Zan ha dalla sua moltissimi sostenitori.