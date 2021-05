L’attrice Maria Grazia Cucinotta e lo scatto spettacolare che fa tornare indietro nel tempo, sembra una duchessa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Maria Grazia Cucinotta è splendida su instagram in uno scatto dov’è in posa come una nobile donna dell’800. A farle da cornice anche una location in tema belle epoque con uno specchio antico e una sedia vintage. Nella didascalia la Cucinotta ha scritto:”Castello delle cerimonie, come vivere in un film”. In effetti sembra una location perfetta per un film romantico. Lei è bella più che mai con un rossetto rosso fuoco e un corpetto di pizzo nero con un fiore al centro del seno prorompente.

Maria Grazia Cucinotta l’attrice che non cambia mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

La meravigliosa attrice con il passare degli anni non cambia mai, appare sempre in grandissima forma e incantevole. La sua è la bellezza mediterranea che tutti ambiscono, capelli lunghi e mori e forme prosperose. Un viso da bambola con gli occhi che parlano. Ieri la Cucinotta è stata parte di un progetto importante Tennis and friends, dove si sono tenute alcune partite di tennis per affrontare il tema della prevenzione e informare tutti su ciò che devono fare e come agire per prevenire alcune malattie. Il programma è chiamato Salute&Sport e attraverso l’attività fisica porta in campo il tema molto attuale della prevenzione che è importante. Sono già diversi anni che questo programma viene fatto proprio per questa buona causa.

La Cucinotta è stata presente alla partita di tennis che si è tenuta ieri dove ha giocato anche il fantastico conduttore Paolo Bonolis. Ripreso dall’attrice mentre colpiva la palla con la racchetta più volte. Il messaggio diffuso è importante, che anche durante un periodo così difficile per il paese, dove una pandemia ha l’attenzione completamente su di sè. Non bisogna però dimenticarsi delle altre grandi malattie. Pertanto è importante fare prevenzione in ogni momento possibile, indipendentemente dalle situazione intorno. Oltre a Bonolis c’erano altri personaggi famosi per questa edizione speciale, tra cui il campione di tennis Lorenzo Sonego che ha giocato proprio contro Paolo Bonolis.

A condurre questa edizione è stata Eleonora Daniele con la sua grinta e l’entusiasmo travolgente di sempre. Sicuramente una bella idea quella messa in piedi da queste persone. Sono molte le attività sportive che colgono l’occasione per mandare messaggi importanti, e sono tanti i personaggi famosi che scendono in campo per diffondere questi messaggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Questo giovedì infatti ci sarà una partita di calcio giocata dai più grandi ex calciatori italiani, in onore della lotta contro la violenza sulle donne. Saranno presenti ex giocatori come Francesco Totti, Christian Vieri e anche De Rossi. Appare meravigliosa l’impegno del mondo sportivo unito a quello dello spettacolo per delle buone cause. E come sempre la Cucinotta è al centro di tutto questo, la paladina delle giuste cause.