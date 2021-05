“Farei colazione con te”, Benedetta Mazza è incantevole già al mattino presto – FOTO

Benedetta Mazza ha pubblicato una foto mentre fa colazione in un bar di Milano e i suoi follower l’hanno riempita di complimenti di ammirazione

La bellissima attrice Benedetta Mazza ha da poco pubblicato una foto sul sul profilo Instagram con la quale ha incantato i suoi follower con il suo estremo splendore anche alle prime luci del mattino. La 31enne di Parma si trova in un bar di Milano, il Lù bar, mentre gusta un ricco cappuccino e a risaltare è il suo bellissimo viso. Scherzosamente guarda in un’altra direzione rispetto all’obiettivo del fotografo che la immortala in un istante di vita vissuta mentre fa una faccia buffa.

I suoi fan si sono sbizzarriti con i commenti, tra chi dice che è semplicemente bellissima e chi desidera di far colazione con lei fino a chi ha apprezzato il bar del capoluogo lombardo. La pelle è leggermente abbronzata e molto curata, dettaglio non di poco conto, che la rende ancora più splendente in questo mattino di lunedì 17 maggio. Un inizio settimana davvero spettacolare per lei e i suoi seguaci che hanno potuto apprezzare la bellezza del suo scatto.

Benedetta Mazza, la foto che regala il buongiorno

