“Ho passato le pene dell’inferno”, Giulia De Lellis e la decisione che ha cambiato la sua vita – FOTO

“Ho passato le pene dell’inferno”: Giulia De Lellis ha ammesso ai fan la decisione che ha cambiato per sempre la sua vita

Giulia De Lellis sta indiscutibilmente vivendo un periodo d’oro, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Prossimamente, sulla piattaforma Discovery+, andrà in onda il programma “Love Island Italia“, in cui la modella si cimenterà per la prima volta nelle vesti di conduttrice. Un’esperienza che Giulia attende con trepidazione e per la quale si dichiara profondamente emozionata.

Anche nella sfera amorosa, la De Lellis sembra aver trovato la tanto agognata serenità. Dopo svariati tira e molla con Andrea Damante, a cui è stata legata per oltre tre anni, l’influencer ora sorride accanto a Carlo Baretta. E se per Giulia le cose non potrebbero andare meglio, ci sarebbe tuttavia un’ulteriore novità, che la modella ha da poco condiviso tramite le Instagram stories: la decisione presa sembra aver cambiato completamente la sua vita.

“Ho passato le pene dell’inferno”, Giulia De Lellis e la decisione che cambia tutto – FOTO

