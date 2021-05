Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sbottano su Instagram. I due, che si trovavano a Roma per registrare “Il Punto Z”, non sono riusciti a trattenersi: “Ci hanno sbattuti fuori!”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono senza dubbio la coppia maggiormente seguita dell’ultima edizione del “Grande Fratello“, la cui popolarità è riuscita persino ad oscurare quella di Giulia Salemi e di Pierpaolo Pretelli. I due ex gieffini, che a breve festeggeranno tre mesi d’amore, sono amatissimi dai followers, che ne apprezzano la genuinità e al contempo la trasparenza del rapporto che sembra unirli.

Quest’oggi, la coppia si è recata a Roma per registrare la nuova puntata de “Il Punto Z“, format condotto da Tommaso Zorzi e che viene trasmesso tramite la piattaforma Mediaset Play. Il presentatore, che ha visto il loro amore sbocciare, non poteva lasciarsi scappare l’opportunità di intervistarli. Nelle Instagram stories, tuttavia, Zenga e Rosalinda sono apparsi furibondi: scopriamo insieme quali sono i reali motivi del loro sfogo.

Rosalinda e Zenga sbottano su Instagram: “Ci hanno sbattuti fuori”

Dopo aver registrato “Il Punto Z”, Andrea e Rosalinda si sono concessi una pausa pranzo fuori dagli studi Mediaset, non mancando di documentare il tutto tramite Instagram stories. Nella prima clip, tuttavia, l’atteggiamento dell’attrice appariva alquanto indispettito: “Ragazzi, ci hanno letteralmente sbattuti fuori Mediaset“. Dopo alcuni istanti, la Cannavò ha sciolto ogni dubbio in merito alla sua apparente arrabbiatura, sfoggiando il suo miglior sorriso.

“No, stiamo scherzando. Abbiamo appena registrato ‘Il Punto Z’, ci siamo divertiti tantissimo. Seguitelo domani su Mediaset Play“, ha proseguito Rosalinda, accompagnata come sempre dall’inseparabile compagno Andrea Zenga. I due, complici e affiatati, non sembrano in grado di restare lontani l’uno dall’altra.

“Noi mangiamo che stiamo morendo“, ha chiosato la Cannavò, invitando nuovamente gli utenti a non perdersi l’appuntamento di domani con “Il Punto Z”.