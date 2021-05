Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 32 anni è morto in un incidente in moto verificatosi sull’autostrada A2 tra Salerno e San Mango Piemonte.

Un ragazzo di 32 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Salerno e San Mango Piemonte. La vittima si trovava a bordo della propria moto, quando, per cause ancora in fase di accertamento, la due ruote si è schiantata contro il guardrail che delimita la carreggiata. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ala centauro. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale.

Salerno, si schianta con la moto contro il guardrail: morto un ragazzo di 32 anni

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 maggio, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Salerno e San Mango Piemonte.

A perdere la vita Ciro Ragosta, 32enne residente nel capoluogo di provincia campano. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come riferisce la redazione di Salerno Today, Ragosta viaggiava in sella alla sua moto, una Honda Sh 300, quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato violentemente contro il guardrail.

Leggi anche —> Drammatico frontale tra due auto: morta una bambina, grave la madre

Sul luogo dell’incidente sono arrivati, in pochi minuti, i soccorsi del 118. Il personale medico ha prestato le prime cure al centauro e lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Purtroppo per il 32enne non c’è stato nulla da fare: giunto presso il nosocomio, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Leggi anche —> Terribile incidente sulla statale: morto un ragazzo di 21 anni

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto e risalire alle cause che hanno fatto perdere il controllo della moto al centauro.

La morte di Ragosta ha sconvolto il capoluogo di provincia campano e numerosi sono stati i messaggi in sua memoria, apparsi nelle ore successive sui social network. I funerali verranno celebrati domani, mercoledì 19 maggio, alle ore 15:30 presso la chiesa della Madonna di Lourdes.