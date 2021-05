Si chiama Giacomo, la madre è una super conduttrice – FOTO

Si chiama Giacomo ed è un doppio figlio d’arte. Suo padre è uno sportivo e la madre è una super conduttrice. Lo riconoscete?

Si chiama Giacomo, classe 2000 è il secondogenito della coppia formata da una bravissima conduttrice, super apprezzata e di uno sportivo. La storia d’amore tra i due giunse parecchi anni fa a conclusione pur mantenendo dei rapporti cordiali ancora oggi. Il giovane nonostante l’età sa bene cosa vuole fare da grande.

Sul suo profilo Instagram, reso adesso pubblico scrive: “Scusatemi signori, non sono un bauscia • SONO UN ATTORE” a quanto pare il giovane quindi ha intenzione di lavorare nel mondo dello spettacolo pur ambendo ad un ruolo diverso da quello della madre. Con la sua famiglia di origine è molto legato, sia col fratello che con i genitori.

Spesso il 21enne posta delle foto insieme alla madre che è…avete capito di chi è figlio Giacomo? Scopriamolo insieme.

Giacomo, scopriamo chi è la madre

Giacomo è figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Proprio in occasione del compleanno della vulcanica madre, una dedica che ha commosso il web. “Averti come madre mi fa sentire il ragazzo più fortunato del mondo” non è tardata ad arrivare la risposta della madre, “…vivo ogni giorno per vedervi sorridere , e perseguire i vostri sogni con la forza che stai dimostrando di avere”. La foto lo immortala da piccolo in un momento di vacanza e la madre sempre lì, pronta a vigilare su di lui.

Tra le foto di Giacomo, tantissimi selfie e foto di famiglia, col padre o col fratello – Niccolò di due anni più grande – con cui è profondamente legato.

Da questo primo piano si nota tutta la somiglianza col padre, l’ex calciatore Stefano Bettarini, i lineamenti del viso sono molto simili.