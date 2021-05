Martina Miliddi al mare conquista tutti: un incanto per gli occhi FOTO

Martina Miliddi è stata una delle concorrenti più amate di questa ultima edizione di Amici 20. Sui social continua a conquistare tutti i suoi fans

Martina Miliddi è stata una delle allieve più amate di questa ultima edizione di Amici 20. Entrata nella scuola si è scontrata subito con Alessandra Celentano che ha provato più volte a metterle i bastoni tra le ruote, dicendole di non saper ballare e di non essere brava neanche nel suo stile. Dopo diverse “battaglie” Alessandra è riuscita a vederla fuori dalla scuola: a poche puntate dalla fine, Martina è stata eliminata e costretta a salutare tutti i compagni con cui ha percorso questo viaggio. Tra i più importanti, Aka7even, con cui aveva intrapreso una relazione.

Martina Miliddi incanta i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

I due si erano innamorati ma poi qualcosa è andato storto: lei si è presa una sbandata per Raffaele e si è dichiarata all’amico, che è poi andato da Luca a raccontargli tutto perché non voleva avere segreti con lui. Questo ha dato via ad una vera e propria telenovela all’interno della casetta e, anche se in un primo momento Martina e Luca si erano ritrovati, durante le prime puntate del serale qualcosa tra di loro è andato storto e si sono lasciati. Ad oggi Martina è felice e sta continuando a conoscere Raffaele fuori dalla casa: tra di loro c’è qualcosa in più di una amicizia?

Aka7even, invece, reduce dalla finale, è tornato alla sua vita e si sta godendo il successo ottenuto e si sta dedicando solo e semplicemente alla musica.