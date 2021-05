“Una sirena”, Rosa Perrotta e il costume che risalta tutte le sue grazie – FOTO

“Una sirena”: Rosa Perrotta e il costume che mette in risalto tutte le sue grazie. I followers sono rimasti ammutoliti di fronte allo scatto

Fino a qualche settimana fa, sui social si vociferava di una presunta gravidanza per Rosa Perrotta, celebre volto di “Uomini e Donne“. L’ex tronista, che quattro anni fa si innamorò di Pietro Tartaglione, ha costruito una famiglia meravigliosa assieme a quest’ultimo, consolidata dall’arrivo del loro primo figlio Domenico, affettuosamente chiamato “Dodo”.

Attualmente, i due fidanzati non hanno ancora confermato la voce, anche se gli scatti pubblicati dalla modella sembrano smentire l’ipotesi avanzata dal web. Rosa, in splendida forma, esibisce orgogliosa le proprie curve da urlo, ipnotizzando i milioni di fan che la seguono. Nell’ultimo post, composto da tre foto, la Perrotta indossa un costume da far letteralmente perdere la testa: la scollatura provocante non lascia nulla all’immaginazione.

"Una sirena", Rosa Perrotta e il costume che risalta tutte le sue grazie

Gli ultimi tre scatti condivisi da Rosa Perrotta hanno mandato Instagram in tilt. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, che vanta di un fisico mozzafiato per nulla compromesso dalla gravidanza, ha sfoggiato un costume intero che valorizza ogni curva del suo corpo, per la gioia degli utenti. Magnetica e sensuale, la modella è un tripudio di eros e di femminilità.

“Innamorati di te, della tua vita, e dopo di chi vuoi“, ha scritto l’influencer nella didascalia, ricevendo le lodi degli utenti. Impossibile non rimanere a bocca aperta di fronte al suo fascino, o alla scollatura mozzafiato. Per lei sono già arrivati oltre 33mila “cuoricini”.

Nei commenti, i fan si lasciano andare agli apprezzamenti più sfrenati. “Una sirena“, “Questo costume ti sta benissimo“, “Una diva“: queste le loro parole sotto al post.