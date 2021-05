“Uomini e Donne”, la scena tagliata scatena le proteste: i motivi sconvolgenti

“Uomini e Donne”, è polemica per la scena tagliata: il pubblico che segue la trasmissione ha notato un’incongruenza rispetto ai dettagli forniti dalle anticipazioni

Anche quest’oggi, la puntata di “Uomini e Donne” ha visto scontrarsi l’ormai ex coppia formata da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due, che abbandonarono lo studio circa due mesi fa, hanno continuato ad accusarsi vicendevolmente, lasciandosi anche sfuggire delle frasi pesanti. Il cavaliere, in particolare, ha asserito che la dama, in passato, gli avrebbe chiesto di rimanere più a lungo in trasmissione, così da accrescere il proprio seguito social.

Le accuse sono state prontamente smentite dalla Di Padua, che non sembra più innamorata del Guarnieri. Nel diverbio si è poi inserita anche Ida Platano, la dama con cui Riccardo ha condiviso oltre due anni della sua vita. I telespettatori, che avevano già reperito notizie mediante le anticipazioni, si sono però accorti di un’incongruenza. Una scena, in particolare, sarebbe stata tagliata dalla produzione: si tratterebbe di una scena che contiene una pesante accusa ai danni della Platano. Di cosa si tratta?

“Uomini e Donne”, i dettagli della scena tagliata

Il pubblico, che tramite alcuni siti di gossip apprende anticipatamente i dettagli delle registrazioni, ha notato un’incongruenza nella puntata odierna di “Uomini e Donne”. Durante il litigio che vedeva protagonisti Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Ida Platano, in particolare, sarebbe stata tagliata una scena, che invece era stata descritta accuratamente da Il Vicolo delle News.

Stando alle anticipazioni fornite dalle “talpe”, infatti, Guarnieri avrebbe lanciato un’accusa pesantissima nei confronti della Platano, imputandole di aver tenuto dei comportamenti scorretti nel passato. La bresciana, a detta del cavaliere, si sarebbe accordata con un’altra dama in merito alle conoscenze da portare avanti nel programma: un siparietto che sarebbe avvenuto proprio sotto lo sguardo del Guarnieri.

La scena che i telespettatori tanto attendevano non è tuttavia andata in onda durante l’appuntamento di oggi. Che la produzione abbia deciso di tagliarla per tutelare Ida, da sempre volto amatissimo del programma?