Ida e Riccardo, lo scontro acceso in studio: le rivelazioni durissime

Uomini e Donne, Ida e Riccardo sono tornati a scontrarsi durante la puntata di oggi. I due sono stati insieme per diverso tempo e si sono lasciati lo scorso anno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Ida e Riccardo si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne un bel po’ di anni fa e tra di loro è scoppiato l’amore. Una storia passionale, intensa, che li ha tenuti impegnati con la testa e con il cuore per tantissimo tempo. Tra ritorni di fiamma e rotture, si sono persi e ritrovati tantissime volte fino a perdersi definitivamente lo scorso anno, dopo l’ultima chance che avevano deciso di darsi perché lui aveva capito di essere ancora innamorato di lei.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Uomini e Donne, Ida e Riccardo si scontrano dopo mesi: “Tu a me certe cose non le dici più”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Pensavano che questa fosse la volta buona, e invece si sono lasciati nuovamente e questa volta per sempre. Lui ha deciso di ritornare in studio da solo per rimettersi in gioco e qui si è ritrovato con Roberta, che ha cominciato a frequentare e di cui alla fine si è innamorato. Loro hanno deciso di uscire dal programma insieme e sono poi tornati dopo qualche mese, rivelando di essersi lasciati. Nel frattempo, Ida ha approfittato dell’assenza di Riccardo per tornare e cercare l’amore pure lei: non sapeva di ritrovarsi nuovamente Riccardo davanti, dopo diversi mesi che non si vedevano. Qui i due si sono rivolti la parola nuovamente, e dopo la freddezza iniziale, è scoppiato il putiferio.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Aka7even a Verissimo rompe il silenzio su Martina: “Cosa provo per lei oggi”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t

c on d i v i s o d a U o m i n i e Do n n e (@uominiedonne)

Riccardo, durante lo scontro, l’ha mandata a quel paese e a quel punto Ida non ci ha visto più: “Io non te lo permetto più, te lo permettevo prima quando stavamo insieme ma ad oggi tu non mi mandi a quel paese“. Ida ha perso davvero le staffe, gli ha urlato contro mentre lui continuava ad ignorarla. “Dovevo togliermi questo sassolino dalla scarpa“.