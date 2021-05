Naomi Campbell non sta più nella pelle, la gioia è tanta e non riesce a contenerla. Una nuova vita è entrata a far parte delle sue giornate.

L’ex top model Naomi Campbell non finisce mai di stupire, la pantera nera ha sempre un asso nella manica e questa volta ha davvero lasciato in molti senza parole.

51 anni il prossimo 22 maggio, Naomi Campbell è diventata mamma per la prima volta. In passato aveva diverse volte dichiarato di desiderare dei figli anche da persona single e che l’avrebbe fatto quando si sarebbe sentita pronta ed il gran giorno è arrivato.

Naomi non è mai stata sposata, la sua ultima love story risale al 2019 e la sua vita sentimentale ha sempre fatto notizia. La sua divina bellezza ha incantato e fatto sognare moltissimi uomini di tutto il mondo ma nessuno è mai riuscito a far breccia nel suo cuore.

Naomi è felicissima ma un particolare non passa inosservato

La bellissima Venere nera ha annunciato al mondo della nascita della sua bambina con un post su Instagram, il suo account è seguito da 10,4 milioni di follower che non hanno perso un attimo per farle le congratulazioni.

Per annunciare il lieto evento Naomi Campbell scrive: “Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto come sua madre, sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita che non ci sono parole per descrivere il legame per tutta la vita che ora condivido con te, angelo mio. Non c’è amore più grande”.

La madre di Naomi, Valerie Morris-Campbell ha commentato felice: “Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia, sono emozionatissima perché ho aspettato a lungo di diventare nonna”.

Nella felicità generale un particolare non è sfuggito agli occhi attenti dei fan, nel messaggio con il quale Naomi dava la buona notizia non è menzionato il nome della bimba. Infatti alcuni follower hanno chiesto come si chiamasse la piccola ma per ora non vi è stata risposta.