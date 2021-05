Uomini e Donne, la rivelazione: “Ci sposiamo!”. Gemma devastata

Lisa e Mauro si sono conosciuti a Uomini e Donne e oggi sono tornati in studio per rivelare che si sposeranno presto. La reazione di Gemma Galgani spiazza tutti

Momento molto emozionante a Uomini e Donne. Dopo due anni di assenza sono tornati Lisa e Mauro sono tornati in studio per rivelare che si sposeranno. Si sono conosciuti proprio lì, in questo programma è cominciato tutto e non pensavano di riuscire a trovare l’amore, di tenerselo stretto e di arrivare a così tanti anni di relazione. Sono già quattro anni che stanno insieme, lo scorso anno hanno deciso di sposarsi ma per via del covid hanno dovuto rimandare tutto. Oggi sono ritornati in studio per portare la partecipazione a Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Lisa e Mauro si sposano: Gemma Galgani in lacrime

Quest’ultima non è riuscita a contenere l’emozione, è scoppiata in un pianto disperato e si è lamentata perché non riesce a trovare l’amore e le piacerebbe tanto dopo così tanti anni trascorsi nel programma. Lisa si è scusata per averla intristita: “Io ti ho portato l’invito perché per me sei la madrina di questo programma e ci tenevo che ci fossi, non volevo che stessi male. Ma sono sicura che l’amore arriverà, anche io non pensavo che sarebbe arrivato e invece eccomi qui. Devi soltanto avere pazienza e crederci, anche se dovessi aspettare tanti altri anni“.

Tina Cipollari, ovviamente, ha rigirato il dito nella piaga ricordando l’età già avanzata della donna torinese. Maria De Filippi è intervenuta chiedendole per favore di evitare, perché Gemma sembrava davvero in crisi. A questo sentimento di sana invidia, si è unita Ida Platano che aveva creduto di poter trovare l’amore pure lei con Riccardo Garnieri.