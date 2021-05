Posa da urlo in spiaggia per l’autentica Valentina Vignali quest’oggi: si diverte alle prese con la sua passione per i bikini…

La celebre modella e cestista classe 1991, Valentina Vignali, è la perfetta rappresentazione di una bellissima creatura nata sotto il segno dei Gemelli. La sua natura di sportiva ed altrettanto poliedrica di influencer le hanno giovato negli anni, assicurandole una popolarità cospicua.

Come mostrato in questi ultimi giorni attraverso il suo profilo Instagram Valentina si trova nei pressi di Lampedusa, suggestiva isola accolta dalle acque del Mediterraneo, per collaborare ad un progetto che inizia a far gola alle sue numerosissime fan. Scopriamo assieme di cosa si tratta grazie al suo ultimo memorabile scatto sulle spiagge della località balneare italiana.

Valentina Vignali, passione bikini: è memorabile nella posa da urlo