“Sempre nei sogni” Amelia Fiore, l’outfit è striminzito: web in tilt – FOTO

Amelia Fiore sfoggia un abito estivo (e super striminzito) che manda subito in delirio i fans: “Sempre nei sogni” qualcuno le scrive.

L’estate è alle porte ma le alte temperature arrivate sicuramente in anticipo invogliano ad andare al mare. E con le foto di Amelia Fiore le temperature diventano ancora più bollenti. Numerosi gli scatti che la ritraggono in bikini colorati mozzafiato: nel post di 20 ore fa circa, la sexy influencer propone un costume sui toni del giallo che ben si adatta alla pelle abbronzata.

Brasiliana giallo lime con tanto di lacci – e fondoschiena che appare in tutta la sua tonicità e rotondità – e triangolo floreale in cui spiccano il giallo ed il verde. Abbinate le lenti da sole. In seguito a codesta visione, i numerosi commenti sono arrivati in più lingue: non solo italiano, spicca anche qualche apprezzamento in spagnolo.

Seppur non in costume, l’ultima foto di Amelia strizza l’occhio al quasi milione di followers in quanto la mise – super striminzita – fa uscire con prepotenza il lato A di Amelia.

Amelia Fiore, che scollatura pericolosa!

